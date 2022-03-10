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MLB／守護者開季前12戰泡湯 張育成對手從皇家變成巨人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
旅美好手張育成。 美聯社資料照
旅美好手張育成。 美聯社資料照

大聯盟新球季一延再延，各隊開季對戰組合也一變再變，如果勞資雙方能夠儘快達成協議，4月15日開幕戰不再延後，旅美好手張育成效力的守護者隊，今年第1個對手將是去年107勝的巨人隊。

印地安人隊改名守護者再出發，期待終結1948年奪下世界大賽冠軍後，再也沒有封王的悲情，這個紀錄是大聯盟現役球隊最久。

守護者原定4月1日開幕戰在主場對決皇家隊，因為勞資談判破裂，首波延賽變成4月9日在客場和皇家交手；不料大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布開季日期再延，守護者16日「再回主場」迎戰巨人，進行還不知打不打得成的開季3連戰。

大聯盟兩波延賽行動，目前取消新球季前4個系列戰，守護者對皇家7場、雙城隊3場、紅人隊2場，合計12場比賽打不成，張育成赴美行程也受影響，只能自己找地方進行自主訓練，力拚開季站穩大聯盟。

巨人是去年球季賽最多勝球隊，道奇隊106勝居次，光芒隊100勝名列第3，今年開季充滿變數，巨人的對手從原定教士、馬林魚又變成守護者，而且按照新版賽程，開季就要連打10場客場比賽，分別對戰守護者、大都會、國民隊，4月27日才回主場和運動家隊交手。

大聯盟 巨人 皇家 張育成

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