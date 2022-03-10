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MLB／官網專訪釀酒人投手趙倫 想成大陸上大聯盟第1人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
小聯盟展開春訓，釀酒人隊20歲投手趙倫（右）來自北京，不但是隊上、也是大聯盟農場唯一中國大陸球員，希望有朝一日登上最高殿堂。 截圖自小聯盟官方推特
小聯盟展開春訓，釀酒人隊20歲投手趙倫（右）來自北京，不但是隊上、也是大聯盟農場唯一中國大陸球員，希望有朝一日登上最高殿堂。 截圖自小聯盟官方推特

大聯盟球員因為勞資對立，無法進入春訓基地，但各隊小聯盟球員陸續展開春訓，釀酒人隊20歲投手趙倫（Jolon Zhao）來自北京，不但是隊上、也是大聯盟農場唯一中國大陸球員，希望有朝一日登上最高殿堂。

大聯盟官網今天專訪這位2018年被釀酒人簽下的年輕投手，斗大標題指出，趙倫期待成為首位登上大聯盟的大陸球員。

趙倫在2018年被釀酒人簽下，從新人聯盟展開職業生涯時還未滿17歲，隔年動了Tommy John韌帶重建手術，開始漫長復健。

前年因為新冠肺炎疫情、小聯盟球季報銷，趙倫停頓停1年未出賽，去年再因疫情影響工作簽證，失去大部分球季，只在新人、秋季聯盟各出賽6場。

儘管趙倫到美國後努力適應文化、學習英語，大聯盟官網想要採訪他時，這位少年仔卻有些緊張，原本想要透過手機的翻譯軟體，發現有些卡住，最後決定直接溝通，官網記者也發現其實問題不大。

趙倫最快球速達95英里（153公里），但比賽經驗不足，邁向大聯盟之路還很漫長；他表示，到美國前兩年過得很辛苦， 完全不懂英語、不知如何生活，但得到很多人的幫助，第3年開始好多了，看到很多球員成功，自己也想和他們一樣。

過去從未有完整球季，趙倫的第1個目標是今年達標，他說：「動過手術後，身體變得更壯，現在感覺很好，全力做好準備迎接新球季。」

大聯盟 釀酒人 小聯盟

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