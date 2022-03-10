快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

MLB／批大聯盟拉國際選秀進協商 薛則：把水攪渾

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
勞資談判國際球員選秀成為新戰場，球員工會代表薛則批評是大聯盟在「把水攪渾」。 美聯社
勞資談判國際球員選秀成為新戰場，球員工會代表薛則批評是大聯盟在「把水攪渾」。 美聯社

大聯盟勞資爭議難解，即使雙方在豪華稅門檻、球員底薪兩大議題的差距已經縮小，但今天國際球員選秀成為新戰場，球員工會代表薛則（Max Scherzer）更指出，是大聯盟在「把水攪渾」。

大聯盟希望通過國際球員選秀，今日給予球員工會3個選項，一是用國際選秀交換廢除選秀補償制度，二是將國際選秀從協議上剃除並維持現狀，第三是直接廢除選秀補償制度，而球員工會可在11月15日前決定是否舉辦國際選秀，若拒絕的話，雙方2024年必須重啟談判。

然而這3個選擇都遭球員工會否決，球員工會要求2022年取消選秀補償制度，薛則在推特上指出，在佛羅里達談判時，國際球員選秀根本沒有搬上檯面，「我們是有討論，但大聯盟說他們不會提出相關計畫，我們當時也告知球員，大家同意不會有國際球員選秀」。

今日大聯盟將國際球員選秀列為勞資協商的一環，薛則批評：「是大聯盟在把水攪渾，也想要轉移批評的方向，各位球迷，拜託跟我們一起撐下去」。

不過根據推特上面的回覆，球迷們並不埋單薛則的溫情訴求，大多數只希望球季可以盡快開打，「你搞錯重點，我們的耐心快沒了」、「球迷愛你，但更討厭現在的狀況，就算大聯盟之前沒提，工會一個選項都無法同意嗎？」

選秀 大聯盟 薛則

延伸閱讀

MLB／勞資在國際選秀卡關 「老爹」歐提茲：支持但還太早

MLB／勞資錢鬥98天依然無解 2度延賽取消開季4個系列賽

MLB／封館期球員自組訓練營 禁賽許久的道奇包爾也現身

MLB／勞資僵局露曙光 大聯盟在三大議題讓步

相關新聞

MLB／勞資錢鬥98天依然無解 2度延賽取消開季4個系列賽

大聯盟勞資談判再度破裂，新球季開幕日確定再延，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布，最快4月15日（台灣時...

MLB／勞資在國際選秀卡關 「老爹」歐提茲：支持但還太早

國際球員選秀制度成為大聯盟勞資協商的新難關，雙方目前仍堅持己見，來自多明尼加的紅襪隊名將「老爹」歐提茲（David Or...

MLB／批大聯盟拉國際選秀進協商 薛則：把水攪渾

大聯盟勞資爭議難解，即使雙方在豪華稅門檻、球員底薪兩大議題的差距已經縮小，但今天國際球員選秀成為新戰場，球員工會代表薛則...

MLB／官網專訪釀酒人投手趙倫 想成大陸上大聯盟第1人

大聯盟球員因為勞資對立，無法進入春訓基地，但各隊小聯盟球員陸續展開春訓，釀酒人隊20歲投手趙倫（Jolon Zhao）來...

MLB／封館期球員自組訓練營 禁賽許久的道奇包爾也現身

大聯盟勞資談判破局，正式迎來縮水賽季。封館期間球員禁止球團接觸，無法使用球場設備、春訓也被迫暫停。為了備戰新球季，球員工會發起聯「聯合訓練營」，讓球員們有場地進行自行集訓。 大聯盟封館至今已超過

MLB／勞資僵局露曙光 大聯盟在三大議題讓步

大聯盟封館進入第97天，勞資談判僵局稍微露出曙光，大聯盟在三大重點議題上讓步，將豪華稅門檻上調至2.3億美元、薪資仲裁前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。