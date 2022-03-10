MLB／批大聯盟拉國際選秀進協商 薛則：把水攪渾

大聯盟勞資爭議難解，即使雙方在豪華稅門檻、球員底薪兩大議題的差距已經縮小，但今天國際球員選秀成為新戰場，球員工會代表薛則（Max Scherzer）更指出，是大聯盟在「把水攪渾」。

大聯盟希望通過國際球員選秀，今日給予球員工會3個選項，一是用國際選秀交換廢除選秀補償制度，二是將國際選秀從協議上剃除並維持現狀，第三是直接廢除選秀補償制度，而球員工會可在11月15日前決定是否舉辦國際選秀，若拒絕的話，雙方2024年必須重啟談判。

然而這3個選擇都遭球員工會否決，球員工會要求2022年取消選秀補償制度，薛則在推特上指出，在佛羅里達談判時，國際球員選秀根本沒有搬上檯面，「我們是有討論，但大聯盟說他們不會提出相關計畫，我們當時也告知球員，大家同意不會有國際球員選秀」。

今日大聯盟將國際球員選秀列為勞資協商的一環，薛則批評：「是大聯盟在把水攪渾，也想要轉移批評的方向，各位球迷，拜託跟我們一起撐下去」。

不過根據推特上面的回覆，球迷們並不埋單薛則的溫情訴求，大多數只希望球季可以盡快開打，「你搞錯重點，我們的耐心快沒了」、「球迷愛你，但更討厭現在的狀況，就算大聯盟之前沒提，工會一個選項都無法同意嗎？」