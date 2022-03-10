MLB／勞資在國際選秀卡關 「老爹」歐提茲：支持但還太早
國際球員選秀制度成為大聯盟勞資協商的新難關，雙方目前仍堅持己見，來自多明尼加的紅襪隊名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）支持國際球員選秀，但認為因從長計議。
大聯盟在這次勞資協商提出國際球員選秀，希望簡化美國以外的球員加入大聯盟的流程，預計2024年上路，不過歐提茲認爲現階段來說，要推行國際球員選秀還太早。
「多明尼加還沒準備好明年進入選秀。」歐提茲表示：「多明尼加不是美國，沒辦法彈個手指就一切到位，我們剛有一個新的總統，他也打算推動國家進步，這件事需要慢慢來。」
大聯盟目前提出的國際選秀方式是由30隊分為6組輪流選，第1組選前6順位的，隔年改選7到12順位，每年會有20輪、600個順位可選，每個順位有保障簽約金，落選球員仍可簽約但有簽約金上限，選秀權可以交易。
大聯盟認為在此制度下，國際球員可以獲得更高額的簽約金，而在此之前，滿16歲的國際球員視為自由球員，可自由接觸，不過各隊有國際簽約金的總額限制，額度介於626萬至464萬美元。
「要花點時間。」歐提茲認為，從現在開始準備大概需要3、4年的時間，制度才能成型，「坐下來好好跟球員聊聊、知道他們的需求，要做就做到好，匆促無法成事。」
大聯盟主張選秀制度可以避免國際球員市場出現貪腐情事，歐提茲也對此表達贊同，但也認為需要保障年輕球員的權利，「棒球在多明尼加是大事，能夠避免孩子們學壞，我們不希望這件事遠離我們，而是希望它更好。」
歐提茲表示，很多年輕球員想成為他、馬丁尼茲（Pedro [Martinez）、普荷斯（Albert Pujols），不希望因為制度改變而影響到這些孩子，「我知道大聯盟希望很多事情上有控制權，不過制度不可能一夜改變，棒球是多明尼加經濟的一項秘密武器，在美國選秀是有選擇的，你可以踢足球、打籃球，但在多明尼加沒得選，只有打棒球才有出路。」
大聯盟目前針對國際球員選秀給予球員工會3個選項，一是用國際選秀交換廢除選秀補償制度，二是將國際選秀從協議上剃除並維持現狀，第三是直接廢除選秀補償制度，而球員工會可在11月15日前決定是否舉辦國際選秀，若拒絕的話，雙方2024年必須重啟談判。然而這3個選擇都遭球員工會否決，球員工會要求2022年取消選秀補償制度。
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