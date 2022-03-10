MLB／勞資錢鬥98天依然無解 2度延賽取消開季4個系列賽
大聯盟勞資談判再度破裂，新球季開幕日確定再延，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣布，最快4月15日（台灣時間）才會展開本季賽事。
大聯盟球團、球員工會從去年12月初「錢鬥」至今，已經長達98天，遲遲無法簽定新的勞資協議，開季時間被迫兩度延後，從原定4月1日延到8日，再順延1周變成15日，何時能夠真正開賽仍是未知數。
今年球季首波延賽、取消第1周前兩個系列賽時，大聯盟合計91場比賽打不成，曼弗瑞今天宣布取消開季第2周賽事，再砍兩個系列賽，對勞資雙方都是重傷害。
勞資爭議無解，大聯盟各隊損失場館、電視轉播收入，球員無法打滿原定162場球季賽，年薪也將缩水，雙方還得擔心球迷的反彈力道，本季觀眾人數恐怕受損。
國際自由球員簽約一直是勞資協商的內容，今天成為談判重點，攸關選秀補償制的問題無法達成共識，曼弗瑞最後做出「再度延賽、取消開季前4個系列賽」的決定，外界對這個結果沒有太大意外。
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