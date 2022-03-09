MLB／封館期球員自組訓練營 禁賽許久的道奇包爾也現身

大聯盟勞資談判破局，正式迎來縮水賽季。封館期間球員禁止球團接觸，無法使用球場設備、春訓也被迫暫停。為了備戰新球季，球員工會發起聯「聯合訓練營」，讓球員們有場地進行自行集訓。

大聯盟封館至今已超過90天，在勞資雙方協商持續未果之下，球員無法使用球隊場地進行春訓。為了確保球員能在封館期間有場地練習，球員工會在美國亞利桑那州舉辦集體訓練營，預計將有50位球員參與，其中包括捲入性暴力醜聞禁賽已久的道奇強投包爾（Trevor Bauer）。

今日展開首次聯合集訓，現場球星雲集。去年獲得美聯最佳後援白襪投手漢崔克斯（Liam Hendriks）也加入牛棚練投，對於大聯盟取消前2個系列賽決定他坦言有些失望，「從球員角度來看，這是個令人沮喪的事。」但目前僅能接受現況、聽命行事。

漢崔克斯也邀請球員們一同參與集訓，從封館劣勢中找出解決方法，「球員們都在為同一個目標努力，大家一起練習可以從彼此身上學習到不同的事。在勞資協議未解之際，歡迎加入一起打球。」

參加訓練營的球員還包括，道奇年輕小將葛拉泰羅（Brusdar Graterol）、小熊後援投手漢崔克斯（Kyle Hendricks），另外還有許久未亮相的塞揚強投包爾，先前因陷入性侵風暴遭聯盟無期限停賽，即便最終因證據不足以不起訴結案，但依照大聯盟規定仍能持續將他禁賽，何時能重返投手丘依舊未知。