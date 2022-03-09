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MLB／勞資僵局露曙光 大聯盟在三大議題讓步

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
勞資協議露曙光，大聯盟資方在三大重點議題上讓步。 路透社
勞資協議露曙光，大聯盟資方在三大重點議題上讓步。 路透社

大聯盟封館進入第97天，勞資談判僵局稍微露出曙光，大聯盟在三大重點議題上讓步，將豪華稅門檻上調至2.3億美元、薪資仲裁前獎金分潤4000萬美元、底薪70萬美元，不過雙方暫未達成共識。

大聯盟雖然已經宣布取消賽季前兩個系列賽，不過也表達今天若能達成協議，還是有機會在賽季延後開打情況下，打滿162場比賽，球員薪水也可全額支付，今天與球員工會密集討論下，大聯盟提出了新的方案。

關於豪華稅門檻，大聯盟願意從昨天的2.28億美元上調，今年為2.3億美元，接下來依序是2.32億美元、2.36億美元、2.4億美元，到2026年的2.42億美元；而球員工會先前要求的數字是今年從2.38億美元起跳，到最後來到2.63億美元。

薪資仲裁前獎金分潤池，大聯盟願意上調到4000萬美元，不過距離球員工會提出的8000萬美元需求，仍有一大段差距。

另外關於球員底薪，大聯盟提出的新方案是今年70萬美元，接下來四年逐年提升為71.5萬美元、73萬美元、75萬美元、77萬美元；球員工會期望今年底薪可以來到72.5萬美元。

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