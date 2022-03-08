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MLB／「這樣真的很難看」 洋基總裁：當我們錢用不完？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊總裁拉文（Randy Levine）。 美聯社
洋基隊總裁拉文（Randy Levine）。 美聯社

大聯盟棒球季停擺中，雙方糾結近百天，終究在關於錢的議題上歧見最大，洋基隊總裁拉文（Randy Levine）發聲，直言球隊不可能在沒錢時裝闊，現實是資方並沒有數不盡的錢來滿足球員的要求。

封館第96天，拉文成為第一位在封館期間公開發表談話的球團高層，他接受ESPN訪問，對於目前的談判困境，選擇先把雙方各打50大板，認為會走到今天這一步，勞資雙方都有責任，「現在的局面真的很難看，真正令我害怕的是，如果再繼續下去，我們可能會永遠失去球迷。」

拉文的開場白先提到，「我想先強調，我總是說球員才是比賽中最重要的，我們尊重選手，現在不是談論我們或他們，我們都在同一艘船上，我聽到有些討論在說哪一方輸或哪一方贏，但團體協約應該是妥協，目標是大家一起贏、一起讓比賽更好。」

話鋒一轉才是他的正題，拉文表示團體協商本來就是各種讓步，不可能勞資雙方都得到所有想要的，而他認為資方已經做了許多讓步，他們不可能負擔球員工會所提出的所有要求。

拉文說：「營運球隊是非常花錢的，長期下來球隊確實會增值，但是終究沒有無窮的金錢來寫無盡的支票，特別是在經歷新冠肺炎後。」

他也以自家球隊舉例，「以洋基來說，它是最高收入球隊，但在疫情期間，我們有一年半的時間閉門比賽，看台上沒有任何觀眾，我們損失了電視轉播、其他相關收入，棒壇損失了數以十億計的收入，球員也損失了薪水，這是非常不幸的狀況。」

拉文也提到，如今讓球員工會如此不滿的舊版勞資協議，終究也是他們自己在5年前的選擇，「他們做了選擇，導致了他們如此不開心的情況，但我們也有我們的立場，不可能被予取予求。」

拉文 洋基 大聯盟

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