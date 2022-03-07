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MLB／柳賢振卡在南韓動不了 老東家韓火鷹讓他練到夠

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大聯盟何時開打還是未知數，藍鳥隊左投柳賢振在過去韓職老東家韓火鷹隊主場自主訓練。 美聯社
大聯盟何時開打還是未知數，藍鳥隊左投柳賢振在過去韓職老東家韓火鷹隊主場自主訓練。 美聯社

大聯盟持續封館，新球季何時開打仍是未知數，藍鳥隊南韓左投柳賢振遲遲無法赴美，過去效力的韓職老東家韓火鷹隊決定讓他一直使用球隊設施，直到大聯盟勞資雙方達成共識、確定啟動春訓。

柳賢振曾在2006到12年效力韓火鷹，韓職7年投出98勝，2013年赴美發展，在道奇、藍鳥8個球季合計73勝，本季年薪2000萬美元。

韓火鷹2月初展開春訓，柳賢振本來早該赴美，但大聯盟各隊春訓毫無動靜，他跟著韓職老東家進行自主訓練，無法確定何時才能到藍鳥春訓基地報到。

韓職本周將展開熱身賽，各隊出賽16場，打到29日結束；韓火鷹前12戰都在客場，只有最後4戰在主場進行，柳賢振在球團高層的允許下，可一直待在主場訓練，完全不受影響。

大聯盟原定4月1日開季，勞資多次談判未能達成協議，今天再度破局後已有消息指出，原本取消開季前兩個系列賽的決定，看來恐怕不夠，可能還要再砍更多場次。

柳賢振 韓職

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