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MiLB／張弘稜羨慕三民學弟打冠軍戰 預計4月初赴美

中央社 / 嘉義7日電
三民高中睽違16年再闖木棒聯賽冠軍戰，畢業校友、美職海盜隊投手張弘稜（圖）7日特別到場觀賽，為學弟加油。 中央社
三民高中睽違16年再闖木棒聯賽冠軍戰，畢業校友、美職海盜隊投手張弘稜（圖）7日特別到場觀賽，為學弟加油。 中央社

三民高中睽違16年再闖木棒聯賽冠軍戰，畢業校友、美職海盜隊投手張弘稜今天到場為學弟加油，羨慕學弟可以體驗冠軍戰，開玩笑說如果可以上場一定投。張弘稜預計4月初赴美。

三民高中繼94學年度後再闖高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，今天與要挑戰4連霸的平鎮高中交手，校友張弘稜到嘉義市立棒球場觀賽。

張弘稜今年初確定與美職匹茲堡海盜隊簽約，一圓旅美夢。他今天接受媒體訪問表示，原本預計3月赴美、展開春訓，但因為基地分流訓練，現在延至4月初，在台灣期間球隊有安排教練一對一的訓練，目前已經進牛棚練投約3次，大概投20至30顆，球團沒有特別給進度，不著急。

在台期間，張弘稜也會跟著三民訓練，他表示，看著三民學弟們一批比一批凝聚力更好，雖然沒有一個特別突出的球員，但大家打的是團體戰。

張弘稜身高190公分、最快球速151公里，條件突出，目前三民陣中兩名投手周彥農、黃子豪身材也不錯，但球速不如張弘稜快。張弘稜表示，會到三民的球員都有潛力，昨天看周彥農投4強戰，「直球雖然沒有特別快，但控球不錯」。

回憶高中生涯，張弘稜笑說，好像從來沒有投過冠軍戰，印象最深刻的是107學年度球隊打入8強，最後拿下第6名，很羨慕學弟們可以打入冠軍戰，高中時期雖然有對平鎮投過，但在冠軍戰對戰感覺一定不同。他也開玩笑說，如果今天自己可以投，一定會上場。

張弘稜 海盜

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