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壘球／女大學生球員誇張動作撲回本壘 MLB官網大讚神技
大聯盟勞資爭議未解，原定4月1日開打的新球季確定延後，官網從去年12月初封館至今，也完全看不到各隊球員動態，改走「復古路線」，今天甚至在首頁報導大學女壘賽，秀出比大聯盟球員更猛的得分美技。
這場比賽的主角是肯特州立大學的惠莫（Alexandria Whitmore），對德雷克大學之戰進行到5局上，當時她攻占三壘、球隊以10：0領先，利用暴投想衝回本壘，必死球卻上演高水準美技，讓人嘖嘖稱奇。
這顆投手失控球直接打到本壘板後方的護網，由於距離很近，捕手立刻把球撈起來，衝向已經接近本壘的惠莫，就連比賽播報員都說：「這是容易處理的守備。」
沒想到惠莫突然臥倒、從捕手的下方硬鑽過去，順勢撲到壘包得分，自己還比出「安全」的手勢；她演出神技攻下這1分，也讓肯特州立大學打完5局以11：0提前結束比賽，隊友都笑得超開心。
原本以為惠莫一定出局的播報員改口，很久沒有看過這麼精彩的美技了。
「本壘很容易出局嗎？」大聯盟官網也指出，惠莫的表現可以讓人重新思考。
ICYMI, Alex Whitmore scored the final run of today’s win over Drake in spectacular fashion. #SCTop10 #GoFlashes⚡️ pic.twitter.com/nm4AGJ5J3D— Kent State Softball (@KentStSoftball) March 5, 2022
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