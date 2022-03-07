MLB／球員工會同意禁布陣、放計時器 資方批新提案倒退嚕

球季準時開打確定跳票後，大聯盟勞資雙方今天首度重啟正式對話，球員工會提出最新提案，放入新誘因，包括同意大聯盟設置投球計時器、限制守備布陣及放大壘包，但資方直言，工會的提案是在「倒退嚕」，比前一次的提案更差。

雙方在美國時間3月1日於佛州的談判破局後，確定本季前兩波系列賽取消，接下來戰場轉移至紐約，雙方今天針對提案再次展開攻防。

球員工會提出的新提案，包括同意大聯盟在2023年導入3項球賽規則修改，分別是設置投球計時器、限制守備布陣、放大壘包尺寸。

ESPN報導指出，大聯盟希望限制投手在壘上無人時，需在14秒內出手，壘上有人時則是19秒，這是根據去年低階1A西區所採用的壘上無人15秒、有人17秒做出的修正，而低階1A西區去年成功將平均比賽時間從3小時2分鐘縮短為2小時41分鐘。

球員工會在比賽規則上作出讓步，但關於獎金池、豪華稅等關鍵議題，雙方的差距並未明顯縮小。

資方對此顯然一點也不心動，大聯盟發言人凱普林（Glen Caplin）表示，「我們希望看到進展，給予我們多一點的彈性，讓我們可以盡快把勞資協議談妥，但球員工會選擇帶來一個比周一晚上（美國時間）更差的提案，無意靠近一步，反而更倒退了。」

凱普林表示，「簡單來說，我們陷入僵局了，我們會繼續找出方法，但他們這次的提案並沒有讓事情變得簡單。」