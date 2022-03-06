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中職／陳琥捎來哈波求職訊息 王建民幫估球衣尺寸2XL

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
哈波幫自己合成穿上中信兄弟隊球衣，跨海向兄弟求職。圖／擷自哈波IG
哈波幫自己合成穿上中信兄弟隊球衣，跨海向兄弟求職。圖／擷自哈波IG

費城人隊球星哈波（Bryce Harper）在封館期間找兼差，跨海向中信兄弟隊招手，沒忘了前隊友王建民；現任兄弟二軍投手教練的建仔，今天回應此事，笑說：「他應該是滿想打球的」，也幫他評估球衣尺寸應該是美規的2XL或3XL。

大聯盟封館已逾90天，選手至今無法向春訓基地報到，球季何時可以開打是未知數，選手等到發慌，紛紛發揮創意，哈波日前向讀賣巨人隊招手已掀起一次話題，這回再把腦筋動到兄弟，幫自己合成兄弟黃衫，貼上IG限時動態，詢問前隊友王建民：「你有缺人嗎？」不忘標記兄弟帳號；兄弟也火速回應，「王葛格，你需要他嗎？」

兄弟被大聯盟超大咖球星點名，選手們也看得津津有味，王建民透露，「收到的第一個訊息就是阿琥（陳琥）傳的。」

王建民表示，「他應該是滿想打球，自己會去看日本、台灣、韓國，去查了一些別的國家的球隊。」儘管哈波只是開開玩笑，但被問到若真的來台，想帶他去哪裡觀光？王建民回答：「可能帶他去101，或是一些比較鄉下的地方，看一些觀光景點。」也想帶他嘗試臭豆腐，看他敢不敢挑戰。

兄弟陣中的陳子豪素有「台灣哈波」稱號，兄弟昨天回應哈波的留言時，也不忘標註「#一起炸裂」，期待「台灣哈波」、「美國子豪」一起炸裂。被無厘頭追問哈波是否會一起跳陳子豪應援舞，王建民說：「沒看過他這一面，學一下應該可以。」

哈波 王建民 陳子豪

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