快訊

竹縣增1例境外確診 曾在竹北及北埔活動採檢232人

MLB／基特「非自願」退出馬林魚？ 美媒爆合夥人是主使者

聯合新聞網 / 綜合報導
基特（Derek Jeter）日前宣布全面退出馬林魚隊，不過邁阿密當地媒體懷疑他是「非自願」離開。 美聯社
基特（Derek Jeter）日前宣布全面退出馬林魚隊，不過邁阿密當地媒體懷疑他是「非自願」離開。 美聯社

洋基隊傳奇球星基特（Derek Jeter）本月初宣布卸下馬林魚隊CEO、股東身分，有關他全面退出馬林魚隊的原因，外界大多揣測他與大股東薛爾曼（Bruce Sherman）理念不合，今天美國媒體更爆料基特其實是「非自願」離職，而幕後主使者就是薛爾曼。

基特在2017年與薛爾曼合資買下馬林魚，如今卻在合約還有一年的情況下提前離開馬林魚，薛爾曼聲稱，他與基特是「合意」拆夥，不過兩人理念不合的傳言早已甚囂塵上。

邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）今爆料，根據他們獲得的消息，基特辭職其實是薛爾曼的決定。據報導，薛爾曼曾私下向一位同事抱怨，他對球隊慘兮兮的票房和其他問題感到很不滿，但想要公開把基特開除是件難事。如今基特離開馬林魚，此舉仍被稱作「共同做出」的決定。

此外，先前也傳出薛爾曼與基特在接下來投入的團隊薪資規模有歧見，傑克森報導，基特陣營表示球隊不願意在這個休賽季花超過1000萬美元補強，但該指控被球隊反駁。傑克森認為，只要等封館結束後清點一下馬林魚的補強就能知道哪邊的說法才是正確的了。

美國 邁阿密 基特 馬林魚 洋基

延伸閱讀

MLB／「基特的目標是今年要贏」 羅哈斯錯愕他的離開

MLB／基特退出馬林魚震驚各界 主席讚他「棒界棟樑」

MLB／「是時候離開了」 基特宣布全面退出馬林魚

NBA／傑克森26分驚險退火箭 快艇近6戰奪5勝

相關新聞

MLB／基特「非自願」退出馬林魚？ 美媒爆合夥人是主使者

洋基隊傳奇球星基特（Derek Jeter）本月初宣布卸下馬林魚隊CEO、股東身分，有關他全面退出馬林魚隊的原因，外界大多揣測他與大股東薛爾曼（Bruce Sherman）理念不合，今天美國媒體更爆料基特其實是「非自願」離職，而幕後主使者就是薛爾曼。

MLB／費城人隊哈波向海外球團「求職」 美專欄作家評：可笑又沮喪

去年國聯MVP得主、費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper）近日因大聯盟封館透過個人IG向中職中信兄弟和日職讀賣巨人「求職」，美國媒體就此現象撰文表示，雖然哈波到海外「打工」的機率很低，但也凸顯了球員對封館的無奈，令人感到可笑又沮喪。

MLB／封館「時間很多」 勇士冠軍隊成員到披薩店打工

大聯盟勞資談判仍呈現僵局，開季時間遙遙無期，球員們被迫放「無薪假」，去年隨勇士隊世界大賽冠軍成員彼德森（Joc Pederson）和史旺森（Dansby Swanson）就趁著封館期間到披薩店充當「一日店員」賺點外快。

MLB／哈波兼差腦筋動到兄弟 找前隊友王建民牽線

大聯盟解封遙遙無期，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）日前向日職讀賣巨人隊喊話，有意去打工殺時間，這回再把目標...

MLB／封館害他們沒工作 球員工會捐100萬美元紓困職員

大聯盟勞資紛爭未解，前兩波系列賽被取消，許多場館工作人員的生計受到影響，球員工會率先伸出援手，捐出100萬美元（約台幣2...

MLB／遭火球爆頭不到一年痊癒復出 光芒3A投手：太神奇了

光芒3A投手松柏羅（Tyler Zombro）在去年6月對上金鶯3A賽事中，不幸被167公里速球，狠狠砸中頭部，當場痛得倒地不起。在歷經一連串煎熬的復健後，松柏羅也靠著過人毅力將準備進入牛棚練投、重新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。