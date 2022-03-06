MLB／費城人隊哈波向海外球團「求職」 美專欄作家評：可笑又沮喪

去年國聯MVP得主、費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper），近日因大聯盟封館透過個人IG向中職中信兄弟和日職讀賣巨人「求職」，美國媒體就此現象撰文表示，雖然哈波到海外「打工」的機率很低，但也凸顯了球員對封館的無奈，令人感到可笑又沮喪。

大聯盟封館已超過3個月，球員至今仍無法參加春訓，球季開打時間遙遙無期，選手等到發慌，不僅天使隊球星楚奧特（Mike Trout）表達沒球可打的挫敗感，費城人隊球星哈波也繼上周向日職巨人隊招手，這回再把腦筋動到兄弟上，還標記現任兄弟投手教練的王建民寫道：「你們缺人嗎？」

費城人隊專欄作家史塔（Gabrielle Starr）也於個人專欄記錄下此現象，並介紹王建民在2005年至2016年效力於大聯盟，2006年以19勝拿下勝投王、塞揚獎第二名的事蹟。文中也提及與2011年後就沒打進過季後賽的費城人相比，得過8次台灣大賽冠軍的兄弟更是一支常勝軍。

報導提到，雖然哈波現階段不太可能真的跑到海外「打工」，但這位正值職業生涯顛峰的球星透過在社群上開玩笑的方式間接表達自己的無奈，實在「既可笑又令人沮喪」。因為現在經歷的每一天都是這些球員回不去的青春歲月，對球迷而言也是失去球賽的一天。