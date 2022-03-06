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MLB／封館「時間很多」 勇士冠軍隊成員到披薩店打工

聯合新聞網 / 綜合報導
彼德森(中)和史旺森(右)學習如何摺紙盒。 圖擷自影片
彼德森(中)和史旺森(右)學習如何摺紙盒。 圖擷自影片

大聯盟勞資談判仍呈現僵局，開季時間遙遙無期，球員們被迫放「無薪假」，去年（2021）世界大賽冠軍勇士隊成員彼德森（Joc Pederson）和史旺森（Dansby Swanson）就趁著封館期間到披薩店充當「一日店員」賺點外快。

美國連鎖披薩店「Papa Johns Pizza」日前搭上大聯盟開季延期的時事，在推特號召「最近時間很多」的球員考慮暫時轉行當披薩店員工，彼德森和史旺森還真的自錄應徵影片響應。

兩人在昨天（5日）一同到亞特蘭大的分店工作，雖然這家分店昨天並沒有正式對外開放，但彼德森和史旺森還真的學起了摺紙盒、做披薩等技能，也替店家、自己都做足了宣傳。

活動結束後，史旺森表示希望能盡快跟球迷見面，被問到招牌球星弗里曼（Freddie Freeman）可能離開勇士的問題時，他不改封王遊行時喊出「簽回弗里曼」的態度，言談間流露希望球隊留下這位當家主砲的期盼。他指出，弗里曼對勇士的影響力不單單只有在球場上，也包括在休息室裡，「無法找到可以取代他的人。」

美國 勇士 弗里曼 大聯盟

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