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PLG／富邦勇士下周重返主場 推拯救少女心主題周

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台北富邦勇士將在12、13日重返主場絢麗打造「momo x Braves戰隊拯救少女心」主題周。圖／台北富邦勇士提供
台北富邦勇士將在12、13日重返主場絢麗打造「momo x Braves戰隊拯救少女心」主題周。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士帶著2連勝邁入3月份賽事，首個主題周就是上賽季征服所有少女心的粉紅主題，睽違近兩個月，勇士將在12、13日重返主場，穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，絢麗打造「momo x Braves戰隊拯救少女心」主題周，粉紅戀愛將再次降臨和平籃球館。

身為超級英雄戰隊的勇士們，一連兩日將穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，由剛毅沉穩的勇士藍，粉紅色的溫柔力量，搭配充滿活力的白色弧線，並在球褲使用粉白色拚接增加躍動感，側身五芒星代表勇士「信任」、「熱情」、「努力」、「謙卑」與「創新」的信念。

勇士們專屬綽號延續至這款主題球衣，讓躍動活力粉球衣更加別具意義，其中勇士陣中的林書緯由去年的「Joe」改成從小到大慣用的電玩名稱「Joelinsta」，張宗憲的「Jet」改成中文「噴射機」，而剛從中華隊強勢歸隊的周桂羽將掛上「鮭魚」綽號，Braves戰隊即將出動，三分砲彈連擊、銅牆鐵壁防守，搭配強烈萌攻愛心發射，全隊上下一同守護和平拯救少女心。

拯救少女心也需要王子的魔幻魅力加持，「王子」邱勝翊將於13日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓，而這一次主題周由momo購物冠名力挺，12日賽前榮幸邀請momo購物董事長林啟峰擔任開球嘉賓。

除此之外，一連兩場賽前皆有奇幻光雕投影秀，搭配Fubon Angels帶來的開場表演，13日賽後還有勇士簽名會，當天將開放一百位幸運中籤的球迷們與勇士近距離互動。

富邦勇士 張宗憲 林書緯

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