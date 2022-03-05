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MLB／封館害他們沒工作 球員工會捐100萬美元紓困職員

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟勞資紛爭未解，前兩波系列賽被取消，許多場館工作人員的生計受到影響，球員工會率先伸出援手捐款紓困。 歐新社
大聯盟勞資紛爭未解，前兩波系列賽被取消，許多場館工作人員的生計受到影響，球員工會率先伸出援手捐款紓困。 歐新社

大聯盟勞資紛爭未解，前兩波系列賽被取消，許多場館工作人員的生計受到影響，球員工會率先伸出援手，捐出100萬美元（約台幣2814萬元）作為紓困基金；大聯盟隨後表態，他們也有相同計畫，將在之後公布細節。

封館進入第93天，台灣時間4月1日的開幕戰確定打不了，不僅球員的收入受到影響，還有一批無名英雄的荷包也被波及。

球員工會今天發表聲明，將與美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）合作，提供100萬美元，協助因封館陷入經濟危機的場館人員及其他相關工作人員。

球員工會領袖米勒（Andrew Miller）和薛則（Max Scherzer）表示，「有許多人致力於讓我們的比賽變得更美好，而他們是不曾被聽見、看見的一群，他們對比賽是不可或缺的角色，卻不幸地因為由資方主導的封館、賽事取消，使得他們的生計受到影響，透過這筆基金，我們希望讓他們知道，他們擁有我們的支持。」

據ESPN報導，大聯盟也將成立基金，協助受影響的工作人員。

大聯盟 米勒 Max Scherzer

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