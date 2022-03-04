MLB／遭火球爆頭不到一年痊癒復出 光芒3A投手：太神奇了

光芒3A投手松柏羅（Tyler Zombro）在去年6月對上金鶯3A賽事中，不幸被167公里速球，狠狠砸中頭部，當場痛得倒地不起。在歷經一連串煎熬的復健後，松柏羅也靠著過人毅力將準備進入牛棚練投、重新回歸戰場。

松柏羅在迎戰金鶯3A比賽時，卻在8局上遭對方打者擊出的104英哩速球（約167公里）強襲爆頭，被擊中的松柏羅當下痛得倒地不起，甚至還出現抽蓄情形。隨及被緊急送往醫院進行大腦開刀，並在腦部植入16個鈦合金板和32顆鈦釘。

在經歷8個月努力復健，他也向外界表示復原的差不多，預告將滿血回歸，重新站上投手丘，「我認為這一切都是上帝安排，我不能左右我的未來，一切都由祂掌控。經歷過低潮後再回到這裡並找回狀態，我的手臂也100%準備好了，這真的太神奇了。」

當被問及遭球擊中的當下，松柏羅坦言完全不記得那刻發生了什麼、甚至連送醫後的五天也記不起來。但他回憶起之後兩個月的艱難的語言、職能、物理治療，相當刻骨銘心，並感謝妻子一直旁伴在旁。

如今在腦部斷層掃描檢查中一切正常，他也將重新找回身手，進入牛棚練投，預計能趕在在4月小聯盟開季上場，將有望一睹曾是小聯盟最佳後援得主的場上英姿。另外，為避免悲劇重演，松柏羅的球帽也加入了克維拉纖維做襯墊以確保頭部減少傷害。