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MLB／與前隊友柳賢振韓國相逢 普伊格：想念你的韓式按摩

聯合新聞網 / 綜合報導
普伊格與昔日6年道奇隊友柳賢振在韓國相逢。 截自普伊格IG。
普伊格與昔日6年道奇隊友柳賢振在韓國相逢。 截自普伊格IG。

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季轉戰韓職加盟英雄隊，近日在韓國與昔日道奇隊友柳賢振相見歡，並在IG秀出與兩人合照，暖心寫下，「就像回到家一樣，很高興再遇見你兄弟！」展現兩人深厚交情。

普伊格在大聯盟生涯7年惹出不少爭議，自2019年球季結束後，就遭到守護者（前印地安人隊）釋出，隔年轉往墨西哥聯盟打球，今年則是與韓職英雄隊簽下一年100萬美元的合約。而旅韓這個決定，他先前也坦言深受道奇時期好戰友柳賢振影響，並直呼「我真的好愛他！」如今時隔四年兩人再次重逢，網友也紛紛表示真的好有緣。

普伊格與柳賢振的革命情感起源自2013年，並一同效力道奇隊為期6年，直到2018年季末普伊格被交易至紅人，兩人才各奔前程，6年同隊緣分也暫時劃下句點。不過即便兩年人多年未見，仍不影響他們之間深厚情誼。

柳賢振因受大聯盟封館影響留在韓國韓華鷹春訓練球，而熱身賽將有機會與普伊格加盟的英雄隊碰頭，也讓兩人有機會在韓國相逢。

普伊格在昨日上傳柳賢振摸他頭的影片，並趣味寫下「謝謝你的韓國按摩，我很想你！」對於多年不見的兄弟他也誠摯寫下，「我好像回到家一樣，雖然講不同的語言，但彼此都知道對方想講什麼，見到你真好我的兄弟柳賢振，感謝你招待的晚餐，很開心與你共度美好的時光。」

古巴 語言

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