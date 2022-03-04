聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／勞資談判卡關中 NFL球員工會來聲援
大聯盟新賽季前兩個系列賽泡湯後，勞、資雙方今天重啟碰面，在紐約進行90分鐘的非正式協商，並未交換任何提案，對於何時開季仍未見曙光。
新版勞資協議難產中，大聯盟從去年12月進入封館，上周在佛州歷經連續9天的會議討論未果，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）已宣布，本季從162場縮水為156場賽季，合計91場比賽被取消。
雙方相隔2天後再次碰面，今天轉移戰場至紐約的非正式談話，據報導指出，「依然沒有太大進展」；雙方並未交換提案，談話聚焦於導致前兩個系列賽遭取消的核心問題，以及接下來的會議時程。
NFL球員工會也在今天發表聲明，聲援大聯盟球員工會，內文提到球員工會為了比賽的正直及最佳利益挺身，希望爭取公平的協議，現在的、未來的球員以及熱愛棒球的球迷都能受惠，「沒有球員，就沒有比賽，我們都知道選手最渴望的還是盡快回到球場上比賽。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言