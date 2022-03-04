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MLB／勞資談判卡關中 NFL球員工會來聲援

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟封館問題難解，NFL球員工會也在今天發表聲明，聲援大聯盟球員工會。 美聯社
大聯盟封館問題難解，NFL球員工會也在今天發表聲明，聲援大聯盟球員工會。 美聯社

大聯盟新賽季前兩個系列賽泡湯後，勞、資雙方今天重啟碰面，在紐約進行90分鐘的非正式協商，並未交換任何提案，對於何時開季仍未見曙光。

新版勞資協議難產中，大聯盟從去年12月進入封館，上周在佛州歷經連續9天的會議討論未果，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）已宣布，本季從162場縮水為156場賽季，合計91場比賽被取消。

雙方相隔2天後再次碰面，今天轉移戰場至紐約的非正式談話，據報導指出，「依然沒有太大進展」；雙方並未交換提案，談話聚焦於導致前兩個系列賽遭取消的核心問題，以及接下來的會議時程。

NFL球員工會也在今天發表聲明，聲援大聯盟球員工會，內文提到球員工會為了比賽的正直及最佳利益挺身，希望爭取公平的協議，現在的、未來的球員以及熱愛棒球的球迷都能受惠，「沒有球員，就沒有比賽，我們都知道選手最渴望的還是盡快回到球場上比賽。」

大聯盟 棒球 NFL

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