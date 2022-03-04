MLB／勞資談判卡關中 NFL球員工會來聲援

大聯盟勞資協議依舊呈現僵局、持續封館，球員沒球可打現在恐怕閒得發慌，不過外號Dada 5000（Dhafir Harris）的美國格鬥家趁勢發起「封館期間來打拳」的活動，他也不忘嘲諷大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）「不懂得欣賞運動員的才華」。

2022-03-03 18:03