MiLB／「火球男」劉致榮整裝再出發 今搭機赴美備戰新球季

經過休賽季休整後，台灣「火球男」劉致榮今日搭機前往美國，備戰旅美生涯第二個球季，期待他今年能挑戰更高層級，最快明年球季登上大聯盟。

去年7月，劉致榮在新人聯盟達成職業生涯首秀，隔天立刻升上低階1A，先發出賽12場，主投50.1局，送出54次三振、19次保送，防禦率4.29。

去年休賽季返台時，劉致榮曾表示希望今年能往更高層級挑戰，悍創運動經紀今日於臉書放上劉致榮於桃園機場的照片，透露他已於上午搭機前往美國，與球隊會合備戰今年賽季。

大聯盟官網將劉致榮評選為紅襪隊新秀榜第25名、投手第11名，並看好他有機會在2023年登上大聯盟。