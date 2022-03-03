MiLB／「火球男」劉致榮整裝再出發 今搭機赴美備戰新球季
經過休賽季休整後，台灣「火球男」劉致榮今日搭機前往美國，備戰旅美生涯第二個球季，期待他今年能挑戰更高層級，最快明年球季登上大聯盟。
去年7月，劉致榮在新人聯盟達成職業生涯首秀，隔天立刻升上低階1A，先發出賽12場，主投50.1局，送出54次三振、19次保送，防禦率4.29。
去年休賽季返台時，劉致榮曾表示希望今年能往更高層級挑戰，悍創運動經紀今日於臉書放上劉致榮於桃園機場的照片，透露他已於上午搭機前往美國，與球隊會合備戰今年賽季。
大聯盟官網將劉致榮評選為紅襪隊新秀榜第25名、投手第11名，並看好他有機會在2023年登上大聯盟。
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