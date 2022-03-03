MLB／賽季縮水少賺4550萬 薛則：為棒球好犧牲在所不惜

大聯盟勞資雙方昨經歷超過16小時的馬拉松談判，最終仍破局，開季前2個系列賽遭取消，球員被迫放「無薪假」，大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）更可能損失高達163萬美元（約新台幣4573萬元）薪資，不過他霸氣地表示，只要是為了棒球大環境好，犧牲部分職業生涯也在所不惜。

勞資雙方昨歷經長達16.5小時的協商，但依舊無法突破僵局，季賽被取消、球員無法上場比賽，對此，薛則接受《聖路易斯郵報》訪問時表示就算犧牲自己職業生涯的一部份也沒關係：「只要能讓棒球變得更好，我願意做任何事。」

薛則提到自己願意「犧牲」的原因是過去50年來，大聯盟前輩們也一直重複這樣的過程，「如果沒有前輩們的犧牲，我現在也賺不到任何錢，所以我們也想爲下一代創造更優質的棒球環境。」

若以薛則與大都會簽下的3年1.3億美元（約新台幣36億元）合約和完整賽季186天計算，只要比賽少1天他就得損失23萬2975美元（約台幣650萬元），光是開季第一周比賽取消，薛則就得損失163萬美元（約台幣4550萬元）收入；此外，季賽每延遲一天，全體球員就將損失總額高達2050萬美元（約新台幣5.7億）薪資收入。

球員工會與聯盟在多數議題都已達成共識，但最關鍵的豪華稅門檻、獎金分潤和球員底薪卻一直卡關，資方提出豪華稅門檻維持今年2.14億美元、薪資仲裁前球員獎金分潤升至3000萬美元、底薪升到74萬美元，仍遭球員工會否絕，也讓聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）只好宣布開始取消季賽，2022賽季也成為27年以來首度因勞資問題縮水的球季。