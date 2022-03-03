快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不滿大聯盟縮短賽程 楚奧特喊：我想打球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
楚奧特加入砲轟聯盟縮減例行賽行列，大喊「我想打球」。 美聯社
楚奧特加入砲轟聯盟縮減例行賽行列，大喊「我想打球」。 美聯社

大聯盟勞資連續9天的馬拉松談判，最終仍走向破局，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天宣布取消賽季前兩個系列賽，引起大批球員在社群媒體發聲，大表不滿，今天楚奧特（Mike Trout）也加入，大喊「我想打球」。

楚奧特透過推特上表示：「我想打球，我愛棒球，但我知道必須修正CBA（勞資協定）。相較於真誠談判，大聯盟選擇封館；相較於公平協商，曼弗瑞取消了比賽。」

楚奧特也說：「球員們團結起來，為了我們的比賽、我們的球迷，也為了未來每個球員，這是我們該為下一代做的。」

這是大聯盟27年來第一個因勞資關係破裂而縮水的球季，雙方預計明天在紐約重啟談判，球員工會日前表示，仍會尋找讓賽季正常舉行的方式。

相較楚奧特，其他球員批評的更直接，老虎隊捕手賈諾（Dustin Garneau）直呼曼弗瑞在對大家說謊，「他們拒絕談判43天，卻說他們有真心的在談判。」

大都會外野手皮拉（Kevin Pillar）則「酸」大聯盟說，如果這些公關手法能夠拿一些用在賽季中，好好捧出球星就好了。

大聯盟 楚奧特 大都會

延伸閱讀

MLB／勞資談不攏賽程縮水 薛則將少賺4550萬

MLB／勞資談判破局又遇縮水賽季 鈴木誠表態赴美決心100%

MLB／賽事取消不補賽球員爆氣 怒罵主席「騙子」、「滾蛋」

MLB／晚一年成為自由球員 大谷翔平恐成賽季縮水最大苦主

相關新聞

MLB／不滿大聯盟縮短賽程 楚奧特喊：我想打球

大聯盟勞資連續9天的馬拉松談判，最終仍走向破局，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天宣布取消賽季前兩個系列賽，...

MLB／勞資談不攏賽程縮水 薛則將少賺4550萬

大聯盟封館第90天傳來壞消息，主席曼弗瑞昨天宣布新球季前兩個系列賽取消，代表原定4月1日開幕日延後1周，今年最高薪球員、...

MLB／勞資談判破局又遇縮水賽季 鈴木誠表態赴美決心100%

勞資談判今日宣告破局，大聯盟也宣布取消前兩個系列賽，正式迎來縮水賽季。而原訂透過入札制度赴美的日職廣島強打鈴木誠也，在交易停擺許久後是否會做出重大轉變，對此鈴木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示他

MLB／賽事取消不補賽球員爆氣 怒罵主席「騙子」、「滾蛋」

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣佈取消開季前2個系列賽，球員工會對於聯盟取消比賽而不補賽的態度感到相當不以為然，球員紛紛怒嗆聯盟主席「滾蛋」、「騙子」。

MLB／晚一年成為自由球員 大谷翔平恐成賽季縮水最大苦主

大聯盟勞資談判依舊呈現僵局，聯盟宣布取消前2個系列賽，這是相隔27年後再度因罷工導致賽季縮水，球員除了少領薪資外，天使隊「二刀流」球星大谷翔平更是最大受害者，他原定在2023年季後就能行使FA，如今恐怕因縮水賽季影響到年資，讓他得等到2024年才可成為「自由身」

MLB／大聯盟27年來首次賽季縮水 工會主席：會繼續談判

封館第90天，大聯盟球季確定縮水，今天勞資協商依舊未達共識，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布取消球季前兩個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。