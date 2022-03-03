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MLB／不滿大聯盟縮短賽程 楚奧特喊：我想打球
大聯盟勞資連續9天的馬拉松談判，最終仍走向破局，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天宣布取消賽季前兩個系列賽，引起大批球員在社群媒體發聲，大表不滿，今天楚奧特（Mike Trout）也加入，大喊「我想打球」。
楚奧特透過推特上表示：「我想打球，我愛棒球，但我知道必須修正CBA（勞資協定）。相較於真誠談判，大聯盟選擇封館；相較於公平協商，曼弗瑞取消了比賽。」
楚奧特也說：「球員們團結起來，為了我們的比賽、我們的球迷，也為了未來每個球員，這是我們該為下一代做的。」
Regarding The MLB Lockout: pic.twitter.com/QQUC1pWr5F— Mike Trout (@MikeTrout) March 2, 2022
這是大聯盟27年來第一個因勞資關係破裂而縮水的球季，雙方預計明天在紐約重啟談判，球員工會日前表示，仍會尋找讓賽季正常舉行的方式。
相較楚奧特，其他球員批評的更直接，老虎隊捕手賈諾（Dustin Garneau）直呼曼弗瑞在對大家說謊，「他們拒絕談判43天，卻說他們有真心的在談判。」
大都會外野手皮拉（Kevin Pillar）則「酸」大聯盟說，如果這些公關手法能夠拿一些用在賽季中，好好捧出球星就好了。
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