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MLB／勞資談判破局又遇縮水賽季 鈴木誠表態赴美決心100%

聯合新聞網 / 綜合報導
透過入札制度赴美的日職強打鈴木誠也受大聯盟封館所苦，鈴木誠也經紀人沃夫表示不會輕易放棄登上大聯盟的機會。 歐新社
透過入札制度赴美的日職強打鈴木誠也受大聯盟封館所苦，鈴木誠也經紀人沃夫表示不會輕易放棄登上大聯盟的機會。 歐新社

勞資談判今日宣告破局，大聯盟也宣布取消前兩個系列賽，正式迎來縮水賽季。而原訂透過入札制度赴美的日職廣島強打鈴木誠也，在交易停擺許久後是否會做出重大轉變，對此鈴木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示他不會輕易放棄挑戰大聯盟的機會，「前往大聯盟的決心是100%」。

鈴木誠也已受大聯盟封館所苦多時，但即便如此他還是願意等待登上大聯盟舞台的一天，「我會等到勞資雙方談妥解封後，對我來說等待沒有期限，我想總有一天會結束的。只要持續抱持樂觀的心態，相信事情很快就能有撥雲見日的一天。」展現赴美挑戰的決心。

面對大聯盟持續封館窘境，鈴木誠也經紀人沃夫（Joel Wolfe）向《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）透露這名外野重砲並不會因此妥協，他擁有強烈赴美打球決心，「誠也今年100%致力前往大聯盟打球，他表現出不凡的決心與毅力。」

27歲的鈴木誠去年在日職拿下打擊王、上壘率王，並敲出38轟高居央聯第二。多支大聯盟球隊也看好他的打擊、防守能力，在封館前就傳出至少10隊有極高的興趣網羅，經紀人沃夫也在先前透露至少與8支球隊進行視訊會面，可見人氣不受封館影響。 

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