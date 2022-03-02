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MLB／賽事取消不補賽球員爆氣 怒罵主席「騙子」、「滾蛋」

聯合新聞網 / 綜合報導
繼先前怒斥大聯盟主席曼弗瑞是小丑後，史卓曼再度開砲要他下台。 路透社
繼先前怒斥大聯盟主席曼弗瑞是小丑後，史卓曼再度開砲要他下台。 路透社

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天宣佈取消開季前2個系列賽，球員工會對於聯盟取消比賽而不補賽的態度感到相當不以為然，球員紛紛怒嗆聯盟主席「滾蛋」、「騙子」。

曼弗瑞表示，他們將球迷利益擺在第一位，提出他們認為對球迷和球員最為有利的提案，也傾聽球員工會和球迷的聲音，做出大幅退讓、擴大季後賽舉辦，卻仍不被接受。

球員工會則發出聲明回應，球員們只是想在大聯盟營收屢創新高的情況下簽下「公平的」條約。此外，對於大聯盟表示賽事若取消後將不會補賽一事，球員工會也持反對態度，首席談判代表梅爾（Bruce Meyer）說：「那只是他們的立場。如果賽事真的被取消，我們將會索取賠償或要求重新補賽。」

在聯盟宣布取消開季賽事後，球員們紛紛在網路上表達不滿，先前就曾在推特上大罵曼弗瑞是「小丑」的小熊隊強投史卓曼（Marcus Stroman）這回不改大砲性格，要曼弗瑞「滾蛋」。

老虎隊捕手賈諾（Dustin Garneau）說：「這傢伙（指曼佛瑞）在說謊，他們43天不跟我們談，然後說他們心懷善意進行協商。」天使隊二刀流球員羅倫森（Michael Lorenzen）則在推特放上曼弗瑞今天在記者會上「笑嘻嘻」的影片，寫道：「完全搞不懂為什麼他這個時候還笑得出來，我真是驚呆了。」

現為自由球員的投手安德森（Brett Anderson）則對「大聯盟以球迷利益為優先考量」的說法相當不以為然，在個人推特放上雷神索爾面露質疑表情說「是這樣喔？」的迷因圖嘲諷聯盟。

記者會

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