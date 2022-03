MLB／賽事取消不補賽球員爆氣 怒罵主席「騙子」、「滾蛋」

大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)今天宣佈取消開季前2個系列賽,球員工會對於聯盟取消比賽而不補賽的態度感到相當不以為然,球員紛紛怒嗆聯盟主席「滾蛋」、「騙子」。

曼弗瑞表示,他們將球迷利益擺在第一位,提出他們認為對球迷和球員最為有利的提案,也傾聽球員工會和球迷的聲音,做出大幅退讓、擴大季後賽舉辦,卻仍不被接受。

球員工會則發出聲明回應,球員們只是想在大聯盟營收屢創新高的情況下簽下「公平的」條約。此外,對於大聯盟表示賽事若取消後將不會補賽一事,球員工會也持反對態度,首席談判代表梅爾(Bruce Meyer)說:「那只是他們的立場。如果賽事真的被取消,我們將會索取賠償或要求重新補賽。」

在聯盟宣布取消開季賽事後,球員們紛紛在網路上表達不滿,先前就曾在推特上大罵曼弗瑞是「小丑」的小熊隊強投史卓曼(Marcus Stroman)這回不改大砲性格,要曼弗瑞「滾蛋」。

.@STR0 makes his feelings clear on the MLB commissioner. 😬 pic.twitter.com/6gRRCIy0Ui