MLB／晚一年成為自由球員 大谷翔平恐成賽季縮水最大苦主

大聯盟勞資談判依舊呈現僵局，聯盟宣布取消前2個系列賽，這是相隔27年後再度因罷工導致賽季縮水，球員除了少領薪資外，天使隊「二刀流」球星大谷翔平更是最大受害者，他原定在2023年季後就能行使FA，如今恐怕因縮水賽季影響到年資，讓他得等到2024年才可成為「自由身」

今天稍早大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布將前2個系列賽取消，且取消的比賽將不會進行補賽，球員等於被迫放了「無薪假」。這是大聯盟自1995年以來首度因罷工而取消賽事，也是近3年來大聯盟第二個縮水賽季，前一次為受到新冠肺炎疫情肆虐的2020年，賽季從162場比賽縮水成60場。。

《ESPN》報導，大聯盟取消開季後，將直接影響到球員獲得自由球員資格的時間，而以大谷翔平為例，目前僅前2個系列賽取消，但若今年球季確定有15天被取消（取消至美國時間4月14日），原定於今年賽季結束就能投身自由市場的大谷翔平年資將受到影響，得晚一年才能獲得FA資格，這意味著他不僅得多受制於天使一年，續約時間也可能連帶延後。

由於開季頭2個系列賽取消，天使原定3月31日至4月3日4連戰和4月4、5日的2連戰都沒得打，「投手大谷」將缺席1場先發，「打者翔平」也少6場出賽機會，今年挑戰雙位數勝投、50轟的難度又大幅提升。

與大谷類似處境的球員還有大都會隊重砲手阿隆索（Pete Alonso）、教士隊明星內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和紅人隊新人王英迪亞（Jonathan India）。