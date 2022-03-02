MLB／大聯盟27年來首次賽季縮水 工會主席：會繼續談判

封館第90天，大聯盟球季確定縮水，今天勞資協商依舊未達共識，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布取消球季前兩個系列賽，而球員薪水也會跟著縮水，成為27年來第一個因勞資問題影響到的球季。

大聯盟與球員工會昨天談判長達16.5小時，但大聯盟今天提出「最棒且最好的提案」後，遭到球員工會拒絕，大聯盟也祭出取消季賽的方式回應，原訂台灣時間4月1日開打的新球季無法如期。

取消前兩個系列賽後，大聯盟賽事將從162場下降到156場左右，曼弗瑞表示，聯盟與球員工會目前沒有下一步的談判計畫，「我最大的希望是盡快完成協議，沒辦法談定協議我真的很失望。」

球員工會主席克拉克（Tony Clark）則指出，還是會堅持繼續談判，也希望球季盡快開打，「大家都知道球員想要打球，但沒辦法比賽的原因很簡單，封館是最終的武器，在這個100億美元產值的產業裡，資方決定動用這個武器去面對球員。」

球員工會雖然對大聯盟決定縮減賽季的決定「不意外」，但之後回到談判桌上仍會爭取恢復正常的比賽場次，而球員對於從2015年開始總體薪資逐年下滑，而球團也開始偏愛年輕便宜的球員，而捨棄高薪資深球員。