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MLB／解封倒數？勞資同意推遲大限1天 準時開季還有救

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
球迷也鎮在佛州羅傑迪恩體育館外關注勞資會議。 美聯社
球迷也鎮在佛州羅傑迪恩體育館外關注勞資會議。 美聯社

大聯盟勞、資方今天經過16小時談判，依然未能敲定新版勞資協議，雙方同意將大限延到美國時間3月1日下午5點，此時還不會斷然宣布賽季延期。

大聯盟訂出若想賽季準時開打，2月28日為談妥勞資協議的大限，拖過今天就會宣布賽季延期。雙方今天於佛州羅傑迪恩體育館（Roger Dean Stadium）展開會議交涉，歷時超過16小時、10次以上會議，直到當地時間凌晨2點半宣布今日停戰。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）引述消息指出，「今天凌晨確定不會有新版勞資協議達成共識，但談判有相當進展，雙方將在今天（美國時間3月1日）稍晚繼續碰面，希望在今天內達成協議，大限也延到今天下午5點（台灣時間3月2日凌晨6點）。」

大聯盟表訂賽季將於台灣時間4月1日開打，距今只剩1個月，考慮選手春訓備戰至少需要3到4周，近日內及時達成共識才有可能準時開季；球員工會也不是省油的燈，考慮部分選手若無法進入球隊場館，可能難以維持訓練，有意在亞歷桑納設置訓練中心供選手使用，佛羅里達也可能跟進，拒絕被大聯盟牽著鼻子走。

大聯盟

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