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MLB／哈波想去日職兼差 讀賣巨人回應：球衣穿多大?

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人回應哈波穿巨人球衣限動。 截自讀賣巨人官方IG
讀賣巨人回應哈波穿巨人球衣限動。 截自讀賣巨人官方IG

大聯盟勞資協議陷僵局，4月1日開幕戰能否如期舉行仍是未知數，日前費城人球星哈波（Bryce Harper）在個人社群網站合成自己穿日職讀賣巨人球衣的照片，隨後巨人也用IG限時動態搞笑回應：「你的球衣穿幾號？」

大聯盟從去年12月進入封館，勞資雙方進行多次談判始終無法達成共識，目前聯盟陷入停擺，春訓、熱身賽都已經延後，無事可做的哈波，在IG限時動態發出自己穿上讀賣巨人的合成照片，並標記巨人和經紀人波拉斯的IG帳號，「我知道你們（指巨人）有波拉斯的電話，來聊聊吧！」

對於兩屆國聯MVP的疑問，讀賣巨人也立刻回復，在IG限時動態中附上哈波的動態截圖，用英文寫下，「你的球衣尺寸多少？」

雖然哈波可能只是開玩笑，但有球迷認為或許哈波也有藉此向球團老闆和大聯盟施壓的可能因為在封館期間，球員確實可以到國外如日職、韓職打球，過去NFL在2004-05賽季，就有不少選手於封館期間前往海外打拚，球員工會也提到若遭到大聯盟阻攔，工會將會挺身捍衛權益。

波拉斯

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