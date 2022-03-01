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MLB／被大都會挖走打教 洋基找帶過荷蘭隊的教頭接棒
由於前助理打擊教練維茲（Eric Chavez）不久前跳槽到同城大都會，洋基今宣布將聘請曾有荷蘭國家隊主帥資歷的穆倫斯（Hensley Meulens）擔任第三號助理打擊教練。
54歲的穆倫斯將迎來生涯第12個於大聯盟執教的賽季，前10年他皆效力巨人，該期間也助隊在2010、2012和2014年拿下3座世界大賽冠軍，2020年球季則在大都會擔任板凳教練。
事實上穆倫斯在17-18賽季就曾面試過洋基主帥職務，不過洋基最終選擇布恩（Aaron Boone），穆倫斯雖然也有再嘗試前往其他球隊應徵，不過目前仍主要擔任打擊教練為主。
另外穆倫斯在國際賽也留有豐富資歷，他曾在2004年的奧運擔任荷蘭隊教練團成員，2013、2017年世界棒球經典賽、2015年首屆12強賽更是掌荷蘭國家隊兵符，因此他曾多次來過台灣，球員時期也曾於2001年世界盃代表荷蘭來台參賽。
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