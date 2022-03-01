MLB／「基特的目標是今年要贏」 羅哈斯錯愕他的離開

傳奇球星基特（Derek Jeter）全面退出馬林魚隊，成為美國棒壇熱議消息，馬林魚選手也感到震驚，陣中效力資歷最久的羅哈斯（Miguel Rojas）有滿肚子的疑問，直言不知道為何基特離去，也不知道他的離去對球隊未來會有什麼影響。

羅哈斯從2015年起效力馬林魚，已在隊上7年，扮演球隊的精神領袖，全程經歷基特掌權的時期，今天適逢勞、資壓線日談判，而他也是馬林魚的球員工會代表，因此有不少訪問找上他。

對於基特的離去，羅哈斯說：「我很失望，我們隊上以後再也沒有基特。」他透露，對基特印象最深的是他在2018年來到時所說的話，「他給了我和男孩們一個計畫。」基特規畫了5年藍圖，放眼在2022年讓馬林魚成為一支能贏球的強權。

對於基特的離去，羅哈斯了解不多，「我只聽到他們說，現在是時候踏出下一步了，不只要成為一支更好的球隊，而是要成為一支團隊從上到下都有水準的球隊，但我不知道究竟發生了什麼事。」

羅哈斯坦言，他不了解球團財務面、經營面的問題，但基特的離開，他感覺球隊還留下許多待解問題，他不知道球團接下來為了打造能贏球的陣容願意付出多少團隊薪資。

「基特的目標是在今年贏球。」羅哈斯不確定，隨著基特的離去，這樣的球隊藍圖是否會被打破，「難道我們要再經歷另一個100敗賽季？我不是為了這個而留在邁阿密。」