MLB／哈波標記讀賣巨人求職 規章說可行
大聯盟勞、資進入壓線日談判，今年賽事能否如期在台灣時間4月1日開打還是未知數，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）先在個人社群網站上惡搞，貼出自己穿上讀賣巨人隊球衣的合成照，還請他們聯繫自己的經紀人波拉斯（Scott Boras）。
大聯盟從去年12月進入封館，選手至今無法向春訓基地報到，今年球季是否會推遲、縮水，今天的協商將是重點，哈波選在此時出招。
哈波透過限時動態貼出這張合成照，留言寫著：「想打發一點時間」、「我知道你們有波拉斯的電話，來聊聊吧！」向巨人喊話，若賽季打不成，可以去殺殺時間。
儘管哈波可能只是玩笑話，但就規章來說確實可行，就有媒體找出球員工會在封館前夕發給選手的指引方針手冊，針對「選手能否在封館期間到海外打球，像是日職、韓職之類的？」答案是可以的，內文舉例2004到05年球季的NHL，就有不少選手在封館期間選擇到海外打拚，球員工會也提到若遭到大聯盟阻攔，工會將會挺身捍衛權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言