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MLB／哈波標記讀賣巨人求職 規章說可行

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
新賽季開打在未定之天，哈波將自己合成讀賣巨人隊球衣「求職」。圖／擷自哈波IG限時動態
新賽季開打在未定之天，哈波將自己合成讀賣巨人隊球衣「求職」。圖／擷自哈波IG限時動態

大聯盟勞、資進入壓線日談判，今年賽事能否如期在台灣時間4月1日開打還是未知數，費城人隊球星哈波（Bryce Harper）先在個人社群網站上惡搞，貼出自己穿上讀賣巨人隊球衣的合成照，還請他們聯繫自己的經紀人波拉斯（Scott Boras）。

大聯盟從去年12月進入封館，選手至今無法向春訓基地報到，今年球季是否會推遲、縮水，今天的協商將是重點，哈波選在此時出招。

哈波透過限時動態貼出這張合成照，留言寫著：「想打發一點時間」、「我知道你們有波拉斯的電話，來聊聊吧！」向巨人喊話，若賽季打不成，可以去殺殺時間。

儘管哈波可能只是玩笑話，但就規章來說確實可行，就有媒體找出球員工會在封館前夕發給選手的指引方針手冊，針對「選手能否在封館期間到海外打球，像是日職、韓職之類的？」答案是可以的，內文舉例2004到05年球季的NHL，就有不少選手在封館期間選擇到海外打拚，球員工會也提到若遭到大聯盟阻攔，工會將會挺身捍衛權益。

哈波 大聯盟 讀賣巨人

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