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MLB／基特退出馬林魚震驚各界 主席讚他「棒界棟樑」
基特（Derek Jeter）今天宣布同步卸下馬林魚CEO、股東的身分，全面退出球隊，消息震驚各界，正要與球員工會進入壓線日協商的大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）火速發出聲明，稱他是「棒球運動的棟樑」，期待他未來續為棒球奉獻。
基特一直夢想成為球隊老闆，他在2017年8月以合資的方式入主馬林魚，擔任CEO，圓夢一項人生願望清單，卻在不到5年宣布下台，他本人及球團皆證實此事。
今天為美國時間2月28日，也是大聯盟為賽季能否準時開打設下的勞、資商議底限，曼弗瑞今天在會議還未有任何進度前，先針對基特的去職發表聲明。
曼弗瑞表示，「我代表大聯盟，感謝基特為馬林魚、邁阿密及棒球賽事的付出。」他讚許不論在場上或場外，基特都是天生贏家，作為馬林魚的球團高層，他協助打造了才華洋溢的制服組，包括聘用了史上第一位女性總經理伍佩琴，以及將馬林魚置於能取得長期成功的基礎上，「基特是棒球運動的棟樑，我們很期待他未來繼續為棒球奉獻。」
正值賽季能否如期開打的重要關頭，曼弗瑞的聲明也惹來不少揶揄，就有人酸他：「曼弗瑞回應基特的新聞，還比回應封館更快。」
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