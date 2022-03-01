MLB／「是時候離開了」 基特宣布全面退出馬林魚

5年前風光參與入主馬林魚隊，昔日洋基隊長、傳奇球星基特（Derek Jeter）今天確定下台一鞠躬，他透過聲明稿宣布與馬林魚結束關係，從此既不是球團CEO，也不是股東，與這支球隊已無任何關係。

基特今天發表聲明稿，證實與馬林魚的關係畫下句點，「今天我要宣布，馬林魚與我正式結束關係，我不再是CEO，也不是球團股東。」

作為馬林魚的實質操盤手，基特回憶：「我們在5年前有憧憬，希望翻轉馬林魚這支球隊，作為CEO，我很驕傲我為了讓我們的計畫成為現實，不惜賭上我的名字、聲譽，經歷了這些努力、信任與責任，我們改變了這支球隊的每個面向，重整陣容、發展走向成功的長期策略。」

基特的聲明稿在轉折後迎來重點，「然而，這支球隊的未來藍圖，已與我當時所簽約要去帶領時不同，隨著新球季即將開打，現在該是我離開的時候了。」

成為球團老闆一直都是基特的夢想，他在2017年8月透過與紐約商人薛爾曼（Bruce Sherman）合資的方式圓夢，以12億美元買下馬林魚，僅出資2500萬美元的基特成為球團CEO、股東，也是這支球隊的門面。

短短不到5年退出經營團隊，基特的聲明一出震驚各界，大股東薛爾曼也隨即證實與基特分道揚鑣一事，並感謝他這些年的貢獻。薛爾曼也承諾將繼續投資球隊，打造重返季後賽、能振奮當地球迷及社區的球隊。