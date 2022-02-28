MLB／倒數24小時…勞資談判有收穫 共識仍差距甚遠

距離「228大限」只剩最後1天，大聯盟勞、資談判能否取得共識備受注目，雙方今天進行超過6小時、5次碰面，據傳頗有收獲，但距離達成共識仍有一大段路，美國時間周一的會議恐將攸關今年賽季能否如期開打。

大聯盟從去年12月初進入封館，上周雙方開始天天開會，面對有限的進展，資方單方面訂出美國時間2月28日為確保球季準時開打的商議底限，過了這一天，就會確定3月31日不可能開幕，且賽季只會縮水、不會延後，這意味每多拖1天，對選手來說都是目睹荷包縮水。

美國時間27日的會議，資方並無球團老闆參與，球員工會也縮減為3名選手代表與會，分別是薛則（Max Scherzer）、塞米恩（Marcus Semien）、米勒（Andrew Miller）。

歷經超過6小時，雙方5度碰面交換想法，雖未揭露具體內容，但據參與會議人士透露「頗有收獲」，但想在最後一天敲定難度還是極高，雙方將在當地時間28日上午10點重啟會議。