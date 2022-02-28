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MLB／達比修牛棚練投端4球路 球速比去年同期更快

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟能否準時開幕仍是未知數，教士隊日籍投手達比修維持自主訓練。 美聯社
大聯盟能否準時開幕仍是未知數，教士隊日籍投手達比修維持自主訓練。 美聯社

大聯盟持續封館中，面對危在旦夕的開幕日，選手維持自主訓練進度，教士隊日籍投手達比修有昨天進牛棚練投約30球，最快球速95.9哩比去年同期更快，接下來還會有實戰投打練習的規畫。

去年是達比修效力教士隊首季，就扛起開幕戰先發任務，當時面對響尾蛇隊先發4.2局被敲8安打、失4分，挨了2發全壘打，以無關勝敗收場，全季則投出8勝11敗、防禦率4.22。

今年達比修將展開赴美後的第11年，大聯盟生涯已累積79勝，與黑田博樹並列亞洲投手勝投榜第3位，他將在賽季首戰先向80勝叩關，繼續朝朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）的兩大標竿前進。

達比修昨天透過推特更新自己的訓練進度，他已進牛棚練投30球，貼出照片分享球速，顯示直球最快球速達95.9哩，其餘球種則包括89哩的指叉、87哩的卡特、83哩的滑球。

達比修提到：「去年牛棚只投到92哩。」他表示將在美國時間周二安排實戰投打練習，繼續為新賽季調整。

牛棚 球速 達比修有

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