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MLB／佛州小鎮校隊失竊8支球棒 雙城教練團暖心伸援手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
雙城隊教練團為伊莫卡利高中（Immokalee High School）棒球隊安排私人訓練。圖／取自雙城官方推特
雙城隊教練團為伊莫卡利高中（Immokalee High School）棒球隊安排私人訓練。圖／取自雙城官方推特

佛州小鎮高中在比賽前一天驚傳球具失竊案，消息躍上當地新聞，不僅有社區熱心人士出手援助，還有大聯盟級的協助，雙城隊總教練波德利（Rocco Baldelli）主動聯繫，詢問可以怎麼幫助他們，最終發動教練團，為這群傷心的高中球員們來一堂大聯盟級的私人訓練。

伊莫卡利高中（Immokalee High School）棒球隊在上周二要出戰今年賽季的首場比賽，比賽前一天進行最終日訓練，早上6點抵達球場時，卻驚愕發現裝備室的玻璃被打破，清點後共8支球棒失竊，手套、棒球及其他球具則都被留下，失竊金額約2000美元，至今未找到失竊球棒下落。

消息躍上新聞版面後，當地善心人士迅速出手，提供金錢援助，其中一通希望提供幫忙的電話，正是來自雙城隊。

波德利也在新聞上注意到了這支球隊的故事，透過球團公關摩斯（Dustin Morse）聯繫上校方，校隊總教練明斯（Natrone Means）起初提議能否與雙城選手進行1場比賽，但礙於封館不可能實行，摩斯提議：「何不和我們一起訓練呢？」明斯也同意：「這是最棒的計畫了！」

明斯表示，「選手們努力訓練、追求進步，如果能和大聯盟教練一起訓練，這會是他們一直夢寐以求的事，即便只是1天，這會是他們可以記得一輩子的回憶。」

雙城教練團與這群校隊選手本周在當地一處球場聚集，進行一場私人訓練，波德利說：「我們教練團現在都在這裡，準備何時要與大聯盟選手展開春訓，這次活動給了我們一些有意義的事做，這或許會是伊莫卡利的孩子們記得很久的事，但同時也會成為我們的回憶。」

雙城隊教練團為伊莫卡利高中（Immokalee High School）棒球隊安排私人訓練。圖／取自雙城官方推特
雙城隊教練團為伊莫卡利高中（Immokalee High School）棒球隊安排私人訓練。圖／取自雙城官方推特

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