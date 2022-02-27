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MLB／羅賓森初登道奇票根 拍賣48萬美元超越籃球之神

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
羅賓森。 美聯社
羅賓森。 美聯社

史上最昂貴的體育門票收藏品今天出爐，大聯盟首位登場的黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），1947年登上布魯克林道奇隊首戰的門票存根，今天以48萬美元（約合台幣1343萬元）的價格拍賣，寫下空前紀錄。

根據ESPN報導，今天拍賣破了兩次紀錄，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1984年初登NBA比賽的完整門票，以46萬8千美元（約合台幣1309萬元）賣出，已有75年歷史的羅賓森首戰票根，又多出1萬2000美元。

公牛隊在1984年10月26日對決華盛頓子彈隊，是喬丹在NBA例行賽首次亮相，過去體育門票收藏品最高價，就是這場比賽的票根，以26萬4千美元（約合台幣738萬元）售出，目前價碼落居史上第3。

今天以46萬8千美元拍賣的喬丹首戰完整門票，經過認證是唯一一張，因此飆出高價。

喬丹 NBA 道奇

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