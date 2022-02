MLB／「觸身球王」瑞佐超猛 面對發球機讓速球直擊胸膛

大聯盟勞資爭議未解,各隊球員無法進入春訓基地,只能自己找地方練球,自由球員市場也凍結,還有一堆大咖球員動向未明,包括去年季中從小熊隊跳槽洋基隊的瑞佐(Anthony Rizzo),為了迎接新球季,這門32歲重砲竟用「自打球」展現鬥志。

小熊去年在國聯中區排名第4,季中進行多筆交易,瑞佐在「731交易大限」前被換到洋基,季後成為自由球員,目前還在等待新東家。

大聯盟春訓已經延期,瑞佐最近和小熊外野手哈普(Ian Happ)一起進行自主訓練,看來備戰狀況維持不錯;哈普在IG分享一段瑞佐的影片,內容有些讓人吃驚,竟然是瑞佐拿著球棒面對發球機,讓速球直擊胸膛。

瑞佐正面對決這顆「自打球」,身體連動都沒動,感覺就像一面牆,顯示自己身體強壯,已經為新球季做好準備;事實上,他在生涯11個球季一共178次觸身球,是現役球員最多,2015年挨了30次創下個人單季最慘紀錄,這一季和2017、19年都是國聯「觸身球王」。

瑞佐去年在洋基出賽49場,繳出打擊率2成49、全壘打8支、打點21分的成績,球界人士推測,洋基再簽人的機會不小。

“364 more days till next year’s hockey tryouts. I gotta toughen up.” -Anthony Rizzo



(via @ihapp_1) pic.twitter.com/LmAQE4aroh