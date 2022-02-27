MLB／「觸身球王」瑞佐超猛 面對發球機讓速球直擊胸膛

大聯盟勞資爭議未解，各隊球員無法進入春訓基地，只能自己找地方練球，自由球員市場也凍結，還有一堆大咖球員動向未明，包括去年季中從小熊隊跳槽洋基隊的瑞佐（Anthony Rizzo），為了迎接新球季，這門32歲重砲竟用「自打球」展現鬥志。

小熊去年在國聯中區排名第4，季中進行多筆交易，瑞佐在「731交易大限」前被換到洋基，季後成為自由球員，目前還在等待新東家。

大聯盟春訓已經延期，瑞佐最近和小熊外野手哈普（Ian Happ）一起進行自主訓練，看來備戰狀況維持不錯；哈普在IG分享一段瑞佐的影片，內容有些讓人吃驚，竟然是瑞佐拿著球棒面對發球機，讓速球直擊胸膛。

瑞佐正面對決這顆「自打球」，身體連動都沒動，感覺就像一面牆，顯示自己身體強壯，已經為新球季做好準備；事實上，他在生涯11個球季一共178次觸身球，是現役球員最多，2015年挨了30次創下個人單季最慘紀錄，這一季和2017、19年都是國聯「觸身球王」。

瑞佐去年在洋基出賽49場，繳出打擊率2成49、全壘打8支、打點21分的成績，球界人士推測，洋基再簽人的機會不小。