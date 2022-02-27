MLB／大聯盟連連否決提案 工會生氣還是會繼續談判

距離大聯盟畫下的3月1日勞資談判截止日，剩下不到48小時，雙方進展依舊有限，工會雖然今天針對超級二年生、豪華稅門檻、薪資仲裁前的獎金分潤提出讓步，卻遭球團打槍，讓工會成員十分不滿，一度考慮明天撤出談判桌。

關於超級二年級生，球員工會原先要求年資介於2到3年的球員，排名前80%可提前取得薪資仲裁資格，先調降至75%，今天再提案下修到35%，不過球團方仍堅持現行的22%不變。

至於豪華稅門檻，球員工會將原本的要求下修，變成今年是2.45億美元，之後逐年提升，到2026年來到2.73億美元，然而球團仍然堅持，今年僅上升到2.14億美元，之後逐年為2.15億、2.16億、2.18億到2026年的2.22億美元。

而薪資仲裁前的獎金分潤，球員工會從最初的1.15億美元，下修到今天的3000萬美元，不過大聯盟還是堅守2000萬美元的底線。

多項讓步未被球團接受，讓球員工會大為不滿，會後一度考慮明天退出談判，但經過討論後，還是決定進入連續第7天的談判日。

雙方今天還是有達成共識，球團方同意，在年度新人王票選排名前二的球員，若該季出賽未滿1年仍可獲得完整年資；另外針對業餘選秀，雙方也同意前6順位選秀採取「樂透」方式抽籤決定，不過球團方提出的但書是，工會要同意季後賽隊伍擴增至14隊。

大聯盟警告若3月1日前雙方未達成協議，球季賽事就會縮減、球員薪水也會打折，工會方則表示，若上述狀況出現，也會拒絕同意季後賽擴編、球衣增加廣告的要求。