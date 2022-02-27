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MiLB／紅襪球員種族歧視遭開除 竟說開心去麥當勞工作

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
奈則。 擷圖自推特
奈則。 擷圖自推特

紅襪隊25歲小聯盟好手奈則（Brett Netzer），因為在推特發表歧視同性戀、猶太人的言論，讓球團高層相當震怒，今天宣布釋出這位2017年選秀第3輪挑中的球員。

奈則公開自己是種族主義者，被開除後竟在推特繼續發文，說會很開心在麥當勞工作。

大聯盟勞資爭議未解，熱身賽時間一延再延，小聯盟球員雖不受影響，但奈則並未歸隊報到，最近兩天反而發出一連串歧視言論，不但質疑紅襪隊首席棒球官員布倫（Chaim Bloom）的猶太裔背景，還說封閉的變性人是強姦犯，甚至要黑人回去非洲，離譜行為引發極大爭議。

紅襪高層原本以為奈則的帳號被盜，經過查證是本人發文，立刻和他解除賓主關係。

奈則2017年加盟紅襪後從1A起步，2019年升上2A，整季出賽130場，繳出打擊率2成47、全壘打8支、打點50分的成績；前年小聯盟球季因為新冠肺炎疫情取消，奈則沒有比賽可打，去年又因未報到被球團放進限制名單（Restricted List），美國媒體形容，他已非大聯盟優先選項，今天被釋出對紅襪高層是很容易的決定。

圖擷自推特。
圖擷自推特。

紅襪 小聯盟 大聯盟

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