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日職／陳偉殷變化球解禁 練投30球二軍監督叫好

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
阪神隊投手陳偉殷。圖／取自陳偉殷官方粉絲團
阪神隊投手陳偉殷。圖／取自陳偉殷官方粉絲團

日本職棒阪神隊二軍春訓爆出球員確診新冠肺炎，台灣左投陳偉殷昨天仍到場練投，也終於「解禁」變化球，雖然他自認還有些不滿意，不過二軍監督平田勝男倒是直呼：「好球。」

陳偉殷去年在一軍先發兩場、拿下一勝後，從6月開始因為左肩膀傷勢，就未再回到一軍，球季後也前往美國復健、訓練，今年春訓球團考量調整進度，讓他先在二軍準備。

陳偉殷在2月17日首次進牛棚練投，接下來從捕手站著接球，到今天已經蹲坐接球，在直球以外也加入變化球進到投球內容，包括二縫線、變速、曲球以及滑球，一共投了30球。

有幾顆滑球陳偉殷投出去後自己搖了搖頭，並表示：「滑球狀況還差得遠。」不過在後方觀察的平田監，督倒是對陳偉殷目前調整狀況給予「Nice Ball」的好評，而陳偉殷預計在3月中、下旬會開始面對打者投球。

陳偉殷能否趕上進度，還要看二軍疫情發展而定，阪神二軍春訓基地從21日開始出現球員染疫，到26日已經累積到7人，由於集中在野手，昨天陳偉殷等投手還可以自主練習，不過今天投手、野手練習全數中止。

陳偉殷

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