MLB／工會大幅讓步聯盟仍不領情 僵局持續準時開季難上加難

大聯盟封館已長達近3個月，近期聯盟與球員工會就勞資協議連6日開會討論，儘管工會已大幅讓步，聯盟依然不買單，工會因此相當不滿，不排除退出明天的協商，也讓大聯盟三月底準時開季的機會越來越渺茫。

據美國媒體報導，聯盟與球員工會已連6天上談判桌，今天雙方更提早1小時開會，進行了2個半小時的討論，不過還是沒有重大進展。

球員工會同意將每年的豪華稅標準下調200萬美元，但雙方認知仍有相當大差距，聯盟希望2023年從2.14億升至2.15億美元，然而工會希望明年的豪華稅標準上看2.43億美元，並在5年後突破2.71億美元。球員工會也將薪資仲裁前球員的獎金分潤由1億美元降至3000萬美元，與大聯盟提出的2000萬美元差距不大，不過資方仍不領情。

此外，有關薪資仲裁年資，球員工會原本要求在大聯盟年資介於2年至3年、排名前75％的球員可提前取得薪資仲裁資格，今天開會時同意下修至35％，但聯盟依舊堅持年資滿3年、成績排名前22％的球員才可提早取得仲裁資格。

工會與聯盟目前僅在選秀順序與樂透籤上達成些許共識，而有鑑於今天聯盟強硬的態度，球員工會表示明天不排除退出會議，看來要在美國時間2月28日達成勞資協議相當困難，更遑論3月31日準時開季了。