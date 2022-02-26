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MLB／熱身賽確定繼續延 曼弗瑞首度出席勞資協商

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。 美聯社
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。 美聯社

大聯盟春訓熱身賽展開時間確定繼續delay，從美國時間3月4日再延後到8日。連續第5日展開的勞、資協商則稍稍跨出一小步，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）首度親自出席會議，雖未有任何討論定案，但美聯社報導形容：「協商第一次有要動起來了的感覺」。

熱身賽的表定開打時間為26日，眼看春訓展開遙遙無期，上周已宣布最快到3月4日不可能開打，今天官方再度延後時程，確認5到7日之間的賽事也打不成。

同日勞、資繼續於佛州展開談話，雙方今天3度碰面，包括曼弗瑞與球員工會主席克拉克（Tony Clark）的一對一面談，儘管實際協商內容並無太大進展，但被視為重要一步。

大聯盟近日訂出美國時間2月28日為大限，若在此之前無法達成新版勞資協議，就會確定新球季無法在3月31日準時開打，且球季只會縮水、不會延期；然而球員工會也並未接受資方的大限說法，不同意賽事縮水，這也意味一旦談判拖過下周，屆時賽季長度、年資及薪水怎麼算又要另闢戰場。

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