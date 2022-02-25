MLB／大谷MVP拿到手軟？ 美媒推測：至少再拿2座

掀起「二刀流」炫風的天使日籍球星大谷翔平，去年繳出46轟、9勝鬼神成績。今年球季能否再上演強投豪打表現，美媒《The Athletic》也大膽推測，大谷有望在未來10年內再度收下兩座MVP。

美體《The Athletic》資深作家波登（Jim Bowden）近日撰文預測未來10年會發生的事件，其中包含以二刀流之姿獲選美聯MVP的大谷翔平，被認為表現將更進化，有機會在10年內再度拿下2座MVP殊榮。波登直言表示，大谷所留下的表現太令人印象深刻，「大谷翔平去年已經奪下一次MVP，我認為他比其他球員更有優勢，因為他是唯一可以在先發輪值穩定輸出，同時也可以扮演核心打者的角色。」

他也補充道，現年27歲的大谷正值巔峰期，還有無限潛力值得發揮，「27歲的大谷目前已是被大家認可的大聯盟代言人之一，他帶來的影響不容小覷，況且他才剛進入巔峰期。」

此外大谷隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也在文中被預測將會在費城人隊結束球員生涯，「雖然他在天使隊大受歡迎，還與球隊簽下長達12年的合約。當合約結束時他也邁入38歲了，但無論如何他可能會想盡辦法在職涯最後一年進入在家鄉新澤西州附近的費城人隊。」