快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷MVP拿到手軟？ 美媒推測：至少再拿2座

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒預測大谷翔平有望在10年內再拿2座ＭＶＰ。 美聯社。
美媒預測大谷翔平有望在10年內再拿2座ＭＶＰ。 美聯社。

掀起「二刀流」炫風的天使日籍球星大谷翔平，去年繳出46轟、9勝鬼神成績。今年球季能否再上演強投豪打表現，美媒《The Athletic》也大膽推測，大谷有望在未來10年內再度收下兩座MVP。

美體《The Athletic》資深作家波登（Jim Bowden）近日撰文預測未來10年會發生的事件，其中包含以二刀流之姿獲選美聯MVP的大谷翔平，被認為表現將更進化，有機會在10年內再度拿下2座MVP殊榮。波登直言表示，大谷所留下的表現太令人印象深刻，「大谷翔平去年已經奪下一次MVP，我認為他比其他球員更有優勢，因為他是唯一可以在先發輪值穩定輸出，同時也可以扮演核心打者的角色。」

他也補充道，現年27歲的大谷正值巔峰期，還有無限潛力值得發揮，「27歲的大谷目前已是被大家認可的大聯盟代言人之一，他帶來的影響不容小覷，況且他才剛進入巔峰期。」

此外大谷隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也在文中被預測將會在費城人隊結束球員生涯，「雖然他在天使隊大受歡迎，還與球隊簽下長達12年的合約。當合約結束時他也邁入38歲了，但無論如何他可能會想盡辦法在職涯最後一年進入在家鄉新澤西州附近的費城人隊。」

波登 選美

相關新聞

MLB／工會大幅讓步聯盟仍不領情 僵局持續準時開季難上加難

大聯盟封館已長達近3個月，近期聯盟與球員工會就勞資協議連6日開會討論，儘管工會已大幅讓步，聯盟依然不買單，工會因此相當不滿，不排除退出明天的協商，也讓大聯盟三月底準時開季的機會越來越渺茫。

MLB／金廣鉉不想續留紅雀有原因 美媒：他想要先發

大聯盟持續陷入封館窘境，本季成為自由球員韓籍左投金廣鉉未來動向備受外界關注，先前傳聞他將再次尋求挑戰大聯盟機會，不過有外媒指出，他將不會與前東家聖路易紅雀隊再續前緣。 金廣鉉去年季後與紅雀隊2年

MLB／勞資僵局3月1日沒談定就砍賽程

勞資僵局持續，大聯盟昨天畫下死線，台灣時間3月1日沒談定新版協議，賽季不會延後只會縮水，而球員自然領不到全薪，球員工會也...

MLB／美媒預測賽季十大強打 索托居冠、大谷翔平第三

「打者翔平」再獲肯定！美國運動網站《Bleacher Report》評選今年賽季前十大最強打者，去年風靡全球的二刀流巨星大谷翔平高居第三名，僅次於國民隊強打少年索托（Juan Soto）和藍鳥隊新星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

MLB／大聯盟連連否決提案 工會生氣還是會繼續談判

距離大聯盟畫下的3月1日勞資談判截止日，剩下不到48小時，雙方進展依舊有限，工會雖然今天針對超級二年生、豪華稅門檻、薪資...

MILB／紅襪球員種族歧視遭開除 竟說開心去麥當勞工作

紅襪隊25歲小聯盟好手奈則（Brett Netzer），因為在推特發表歧視同性戀、猶太人的言論，讓球團高層相當震怒，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。