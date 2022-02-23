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MiLB／林子偉測試賽由林凱威投球 超過10隊球探到場

中央社 / 台北23日電
28歲野手林子偉持續等待旅外機會，今天在斗六安排實戰投打測試，由旅美投手林凱威投球。圖為林子偉目前跟著統一獅隊春訓。 中央社
28歲野手林子偉持續等待旅外機會，今天在斗六安排實戰投打測試，由旅美投手林凱威投球。圖為林子偉目前跟著統一獅隊春訓。 中央社

28歲野手林子偉持續等待旅外機會，今天在斗六安排實戰投打測試，由旅美投手林凱威投球，中職、美職總計超過10隊球探到場，林子偉整體狀況調整不錯、球探給高評價。

林子偉去年球季與美職明尼蘇達雙城隊簽下小聯盟合約，4月底升上大聯盟，但僅有1場出賽紀錄，去年球季因為身體傷勢反覆影響出賽，季後成為自由球員。

林子偉先前受訪時就曾表態，今年不會投入中職選秀，旅外還是唯一目標，最終目標是拚回大聯盟，但也不排斥去日職、韓職發展。

經紀公司今天幫林子偉安排測試賽，以實戰投打形式進行，由旅美響尾蛇隊投手林凱威投球，中職球探、美職球隊在台球探，包括紅人隊、教士隊、光芒隊、費城人等隊都有到場。

費城人隊球探王金勇給林子偉高評價，「看得出來林子偉重量訓練的量維持很好，揮棒很快也很有力量，整體狀況不錯」，今天因為天氣在室內測試，如果在室外應該會有全壘打出現。

王金勇直言，林子偉揮棒沒有多餘動作，看球非常清楚有自信，「直球和變化球都掌握得很好，看球打球的機制能夠將球打到每個角落」，加上一直都有不錯的守備能力，是他的競爭優勢。

林子偉經紀人陳德倫表示，今天約有8、9支國外球隊球探到場，另外還有其他中職球探，林子偉目標旅外，目前持續幫他接洽，但還沒有具體的結果，除了美職之外，日、韓職棒球隊，「有任何機會都會評估。」

林子偉 中職

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