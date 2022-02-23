MLB／若封館導致賽季縮水 薛則一天少賺650萬

大聯盟與球員工會勞資談判陷入僵局，如果封館持續到影響開季，球員將面臨巨大損失，以剛簽下大約的薛則（Max Scherzer）為例，球季每縮水一天，就少賺23萬2975美元（約台幣650萬元）。

大聯盟封館至今超過80天，春訓日程已經因此延誤，目前定出的美國時間3月31日開季還未受影響，然而若談判僵局持續到2月28日，就必須調整開季時間，甚至縮短賽程。

美聯社算出，要打完162場的完整賽季，等於186天的工作日，去年大聯盟球員合計薪資為380億美元，只要少打一天，球員整體就少了2050萬美元收入。

3屆塞揚強投薛則去年年底與與大都會隊簽下3年1.3億美元合約，平均年薪4333萬美元，超越洋基隊柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，成為大聯盟最高年薪投手。

少打一天，薛則損失更大，達到23萬2975美元，柯爾的損失則是19萬3548美元；薛則目前是球員工會代表談判的一員，同是代表的林多（Francisco Lindor）少打一天是少了17萬2043美元。

若以目前聯盟提出的最低薪資63萬美元年薪計算，每少打一天，一名領底薪的球員就少賺3387美元；以工會提出的最低薪資77.5萬美元來算，就是4167美元的損失。

賽季縮短對球員還有另一項隱憂，就是大聯盟年資也因此打折，大谷翔平原本2023年季後可成為自由球員，到時可能要多等一年。