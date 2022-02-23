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MLB／自毀前程代表 前美聯MVP漢米爾頓涉家暴女兒判決出爐

聯合新聞網 / 綜合報導
昔日大聯盟強打漢米爾頓（Josh Hamilton）家暴14歲的女兒判決出爐。 歐新社
昔日大聯盟強打漢米爾頓（Josh Hamilton）家暴14歲的女兒判決出爐。 歐新社

40歲的前遊騎兵隊球星漢米爾頓（Josh Hamilton）一直是位爭議人物，他先是因吸毒自毀前程，近年又傳出家暴女兒，今天法院宣判出爐，漢米爾頓被處一年緩刑與罰款500元美金（約新台幣14000元），與他全盛時期的風光相比，令人不勝唏噓。

《美聯社》指出，漢米爾頓被指控在2019年對當時僅14歲的女兒施暴，涉嫌傷害未成年人，還撂下狠話：「我希望你站在法庭上，告訴法官我是多麼可怕的父親，這樣我就不必再看見妳，妳也不必回我家裡。」

今天德州法院判決出爐，漢米爾頓被處一年緩刑，罰款500元美金，並得支付法庭費用、做社區服務、參加育兒和情緒管理課程，此外，法官還訓斥命令他不要飲酒、隨意小便。

漢米爾頓在1999年選秀會中以狀元之姿加入魔鬼魚隊（現在的光芒隊），他優異的打擊能力被譽為是「下一個A-Rod（羅德里奎茲，Alex Rodriguez）」、十年一件的棒球奇才。不過，他卻在簽約後的6年裡因傷病與毒品問題載浮載沉，直到2007年才披紅人隊戰袍初登大聯盟。

2008年漢米爾頓轉效力遊騎兵，開啟了他的全盛時期，這一年他首度入選明星賽，在全壘打大賽中奪得亞軍，而且他在首輪繳出驚人的28轟，打破2005年洋基隊阿布瑞尤（Bobby Abreu）創下的24轟紀錄。

2010年的美聯冠軍賽，漢米爾頓繳出優異的4轟、7打點、.375打擊率率領球隊淘汰洋基進軍世界大賽，他也獲選美聯冠軍賽MVP及該年的美聯年度最有價值球員。2011、12年，他也都保持一定打擊水準，更在2012年5月8日打出單場四響砲，成為大聯盟史上第16人。

漢米爾頓在2013年被天使以鉅約挖角，不過身不如以往成「薪水小偷」，更在2015年球季開打前被爆出酗酒與吸毒，最終回到老東家遊騎兵，但只打了一年就黯然離開大聯盟舞台。

漢米爾頓9年大聯盟生涯留下打擊三圍.290/.349/.516的成績，另有150轟、531分打點。

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