MLB／大聯盟連兩天談判進展小 超級二年級生條件微下修

大聯盟密集勞資談判今天進入第二天，雙方又聊了2小時，然而進展有限，球員工會雖然將「超級二年生」放寬的訴求下修到75%，卻也相對提出最低薪資上調的條件。

大聯盟從去年12月開始封館至今，春訓時程已經延後，重要的3月31日（美國時間，下同）開幕日能否如期，要看本周開始天天談判的結果，最晚要在2月28日前搞定新版勞資協約。

大聯盟昨天代表資方提出新提案，今天球員工會也有回應，原本要求超級2年級生薪資仲裁資格的條件，從現行的年資2到3年間球員，在當年登錄天數名列前22%可提前取得仲裁資格，增加到前80%，今天又下降到75%。

球員工會主席克拉克(右)持續與大聯盟資方協商。 美聯社

大聯盟在2013年已將超級二年生從17%增加至22%，資方沒有意願再繼續上升，無論80%或75%，對他們來說都是不會同意的提案。

另外球員工會也提出，最低薪資計算的新提案，第一年年薪將是77.5萬美元，接下來逐年增加3萬美元，工會原本的提案是逐年增加2.5萬美元；而球團方提出明年最低薪資則是63萬美元，現行的首年最低薪資是57萬500元。

除此之外，關鍵的競爭平衡稅至今尚未提及，雙方都未提出新提案，大聯盟再次提出邀請美國仲裁調解員加入協調的想法，不過依舊遭到球員工會否決。